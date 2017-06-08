İngiltere'de oy verme işlemi sürüyor

İngiltere, Avrupa Birliği'nden çıkış sürecinin hangi hükümet tarafından yürütüleceğini belirlemek üzere sandık başına gitti. Bu sabah başlayan oy verme işlemleri sürüyor.
İngiltere, Avrupa Birliği'nden çıkış sürecinin hangi hükümet tarafından yürütüleceğini belirlemek üzere sandık başına gitti. Bu sabah başlayan oy verme işlemleri sürüyor. İngiltere Başbakanı Therasa May, Avrupa Birliği'nden çıkış (Brexit) sürecinde müzakere masasına daha güçlü bir şekilde oturmak istediği için erken seçim kararı almıştı. İngiltere, son iki yılda 3'üncü kez sandık başına gitti. 40 bin merkezde kurulacak sandıklarda oy kullanılacak ülkede 46.9 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu belirtiliyor. İngiltere'de oy vermeye giden seçmenlerden Marta, yapılacak seçimin çok önemli olduğunu belirterek Brexit süreci, terörizm, göçmenler, küresel ısınma gibi konularda İngiltere için en iyi olacak liderin seçilmesini ve seçimin güvenlik noktasında çok önemli olduğuna da değindi. Ülkede yaşanan terör saldırılarına da değinerek seçimin önemini vurguladı.
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