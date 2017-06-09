İngiltere'de koalisyon hükümeti yolda

İngiltere'de resmi olmayan sonuçlara göre hiçbir partinin hükümet kurmaya yetecek sayıda milletvekili çıkaramaması nedeniyle koalisyon hükümeti kurulması bekleniyor.

İngiltere'de resmi olmayan sonuçlara göre hiçbir partinin hükümet kurmaya yetecek sayıda milletvekili çıkaramaması nedeniyle koalisyon hükümeti kurulması bekleniyor.

İngiltere'de resmi olmayan sonuçlara göre hiçbir parti çoğunluğu elde edemedi. Partilerin tek başına hükümet kurmaya yetecek sayıda milletvekili çıkaramadığı seçimin ardından koalisyon hükümeti kurulması bekleniyor. 318 sandalye ile çoğunluğu kazanamayan May'in Muhafazakar Partisi, seçimi 10 sandalyeyle tamamlanması beklenen Demokratik Birlik Partisi'nin desteğini alırsa Avam Kamarası'nda çoğunluğa ulaşabiliyor. Öte yandan, İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn tarafından istifaya davet edilen May'in hükümeti kurmak için kraliçeden izin isteyeceği belirtildi.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Theresa May'in Muhafazakar Partisi 318 sandalye, İşçi Partisi 261 sandalye, İskoçya Ulusal Partisi (SNP) 35 sandalye, Liberal Demokrat Parti 12, Demokratik Birlik Partisinin 10 sandalye kazandı.

