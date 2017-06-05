İngiltere'de imamlardan 'benzeri görülmemiş' karar
İngiltere'de 130'dan fazla imam, Londra Köprüsü'nde 7 kişinin ölümüne, 48 kişinin de yaralanmasına neden olan teröristlerin cenazelerini gömmeyi reddetti.
İngiltere'de 130'dan fazla imam, Londra Köprüsü'nde 7 kişinin ölümüne, 48 kişinin de yaralanmasına neden olan teröristlerin cenazelerini gömmeyi reddetti. Üç terörist, İngiltere'de cumartesi günü Londra Köprüsü'nde sivillerin üzerine önce araç sürmüş, ardından bıçaklı saldırı düzenlemişti. Olay sonrası saldırganlar ölü olarak ele geçirilmişti. İngiltere'deki terör saldırısını "benzeri görülmemiş" olarak nitelendiren 130'dan fazla imam, 3 teröristin cenazelerini gömmeyi reddetti. İmam Abdullah Hassan, konuya ilişkin Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, "Saldırganlar için geleneksel cenaze namazı kılmayacağız. Ayrıca imam ve dini otoritelere böyle bir imtiyazdan vazgeçme çağrısında bulunuyoruz" dedi.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.