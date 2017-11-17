17.11.2017 23:54 İngiltere'de helikopterle uçak havada çarpıştı: 4 ölü

İngiltere'nin Aylesbury kentinde Cessna 152 tipi uçak ile helikopterin havada çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. İngiltere'nin Aylesbury kentinde Cessna 152 tipi uçak ile helikopterin havada çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

İngiltere'nin Aylesbury kentinde Rothschild ailesinin malikanesi Waddesdon Manor yakınlarında Cessna 152 tipi uçak ile helikopter havada çarpışmıştı. Thames bölgesi polisi, kazada toplam 4 kişi olmak üzere her iki uçakta 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Ancak yetkililer hayatını kaybedenlerin kimliğini henüz açıklamadı. Ayrıca Hava Kazaları Araştırma Şube Müdürü, Aylesbury yakınlarında meydana gelen kazayla ilgili soruşturma başlattıklarını açıkladı.



