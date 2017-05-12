İngiltere'de hastanelere siber saldırı

İngiltere'de bazı hastanelerin bilgi işlem servislerine 'Fidye Yazılım' adlı virüs aracılığıyla saldırı düzenlenmesi üzerine hastaneler alarma geçti.

İngiltere'de bazı hastanelerin bilgi işlem servislerine "Fidye Yazılım" adlı virüs aracılığıyla saldırı düzenlenmesi üzerine hastaneler alarma geçti.

İngiltere'de bazı hastanelere e-mail adresiyle yollanan "Fidye Yazılım" virüsü ile siber saldırı düzenlendi. Hastanelerin bilgi işlem sistemine tekrar giriş yapılabilmesi için belli bir fidye ödenmesini öngören virüs, İngiliz hastanelerini güvenlik alarmına geçirdi. The Royal London ve St Bartholomew's gibi önde gelen Londra merkez hastanelerini yöneten Barts Sağlık Grubu, acil durum planını harekete geçirdiklerini ve siber saldırı şüphesi nedeniyle rutin randevuları iptal ettiklerini açıkladı. Sağlık grubu tarafından yapılan açıklamada, bilgi işlem sisteminde önemli bir kesinti ve gecikme yaşandığı belirtildi.

İngiltere Sağlık Bakanlığı ya da Başbakan Theresa May konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmazken, muhalefet İşçi Partisi Sözcüsü Jonathan Ashworth, "Bu olay, çağdaş sağlık hizmeti kapsamında veri güvenliği riskini vurguluyor ve bu durum hükümet politikasında siber güvenlik ihtiyacının yer alması gerektiğini gösteriyor" dedi.

