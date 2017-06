İngiltere'de genel seçimler ertelenecek mi ?

İngiltere Başbakanı Theresa May, dün gece yaşanan saldırıların ardından ertelenmesi çağrısında bulunulan genel seçimlerin planlandığı gibi 8 Haziran'da yapılacağını duyurdu.

İngiltere Başbakanı Theresa May, dün gece yaşanan saldırıların ardından ertelenmesi çağrısında bulunulan genel seçimlerin planlandığı gibi 8 Haziran'da yapılacağını duyurdu.

İngiltere'nin başkenti Londra'da dün gece yaşanan saldırılarda 7 kişi hayatını kaybetmiş, 48 kişi de yaralanmıştı. Kısa süre içinde iki kez saldırılarla sarsılan İngiltere, 8 Haziran'da genel seçimler için sandık başına gitme kararı almıştı. Saldırının ardından perşembe günü yapılacak seçimin ertelenmesi çağrısında bulunuldu. Sosyal medya kullanıcıları, seçimlerin ertelenmesi için kampanya başlattı.

Brexit Bakanı David Davis yaptığı açıklamada, seçimlerin ertelenip ertelenmeyeceğini bilmediğini ifade etti. Davis'in açıklamasının ardından kameralar karşısına geçen İngiltere Başbakanı Theresa May, soruları yanıtladı. Acil güvenlik toplantısının ardından açıklama yapan Başbakan May, seçimlerin planlandığı tarihte yapılacağını açıkladı. Seçim kampanyalarının bugün askıya alındığını ancak yarın devam edeceğini sözlerine ekleyen May, perşembe günü genel seçimler için sandık başına gidileceğini duyurdu.