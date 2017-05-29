İngiltere'de facia teğet geçti

Foxy Lady olarak bilinen Vixen Sea uçağı Somerset'e acil iniş yaparken pilot ölümden kıl payı kurtuldu.

Foxy Lady olarak bilinen Vixen Sea uçağı Somerset'e acil iniş yaparken pilot ölümden kıl payı kurtuldu.

1960'larda Kraliyet Deniz Kuvvetlerinde hizmet veren Foxy Lady, Cambridgeshire'daki Duxford hava şovundan Yeovilton'daki üsse dönerken iniş takımları açılmayınca gövde üstü iniş yaptı. Uçak piste indiğinde kabinin üst kısmında kopma ve yanma meydana gelmesine rağmen pilot yara almadan kurtuldu.

