Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
'İngiltere de bu yasağı kaldıracak'
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

'İngiltere de bu yasağı kaldıracak'

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, ABD ve İngiltere'nin uçaklarda elektronik cihaz taşınması yasağına ilişkin, 'Amerika'dan sonra İngiltere de bu yasağı kaldıracak' dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, ABD ve İngiltere'nin uçaklarda elektronik cihaz taşınması yasağına ilişkin, "Amerika'dan sonra İngiltere de bu yasağı kaldıracak" dedi.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Bakanlık konferans salonunda gerçekleştirilen "Mobil Haberleşme Altyapısı Olmayan Yerleşim Yerlerine Altyapı Kurulması ve İşletilmesi" imza töreni sonrasında basın mensuplarının sorularını cevapladı. Operatörlerin 4.5G altyapısının kurulmasında yerlilik kapsamına uyan yeterli firma bulunmadığını belirtmelerine ilişkin soru üzerine Arslan, "Bu tip uygulamalarla amacımız yerli ve milli ürünlerin daha fazla kullanılması ve geliştirilmesi. Bu konuda operatörlerimiz gayret içerisinde ve özellikle bin 472 yerleşim yerinde geniş bant internet ve yüksek kalitede ses hizmetini götürmek isterken de ulak baz istasyonlarının kullanılması konusunda bizim ortaya koyduğumuz zorunluluğu operatörlerimiz de destekleyerek, bunun gereğini yapıyorlar. Ve yine 2020 hedeflerimiz kapsamında 5G'ye giderken bütün operatör ve STK'larımız yerlilik ve millilik oranını arttıracak birçok çalışma içerisindeler. Amacımız gittikçe yerli ve millilik oranını arttırmak. Paydaşlarımız bu konuda büyük bir gayret içerisinde. Bu anlamda iyi bir yoldayız" dedi.

"İNGİLTERE DE AYNI YÖNDE KARAR VERECEKTİR"
ABD'nin elektronik cihaz yasağını kaldırmasının ardından bu konuda İngiltere'yle olan son durum hakkında da bilgi veren Bakan Arslan, "Yaklaşık 104 gün önce konulan bu yasağın doğru olmadığını biz belirtmiştik. 'Eğer böyle bir zorunluluk varsa bunu her yere uygulamak zorundasınız' demiştik. Kaldı ki böyle bir zorunluluk olduğunu da düşünmüyoruz. Alınan kararın doğru olmadığını vurgulamıştık. Uluslararası kuruluşların istediği şartların biz çok üstünde tedbirler alıyor ve uygulamalar yapıyoruz zaten, o yüzden herhangi bir eksiklik yok. Biz ülke olarak tomografi cihazları da dahil çeşitli cihazlar aldık. Bu kapsamda Amerika'daki muhataplarımızla yoğun görüşmeler sonucu muhataplarımızı ikna ettik. Onlar da 28 Haziran'da birçok havayolu şirketine 21 günlük süre verdiler ve 'tedbirleri alırsanız uçaklarınızda elektronik cihaz taşıyabilirsiniz' yönünde karar verdiler. İşte ortaya koydukları şartta biz Atatürk Havalimanı'na getirdiğimiz cihazlarla bunun gereğini zaten yaptık. Onlar da bugün itibariyle bu yasağı kaldırdılar ve bugüne has uçuşlarda gözlem yapmak üzere teknik personeller görevlendirildi. Bu yasağın kalktığı ilk ülke, ilk havayolu şirketi ve ilk havalimanı olduk. İngiltere de benzer bir karar almıştı, onlarla da teknik düzeyde görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bir hafta içerisinde onlardan da teknik bir ekip gelerek gözlem yaparak bizim tedbirlerimizi görünce bu yasağın kaldırılması kararı vereceklerdir. İngiltere'deki yasak da çok yakında kalkacaktır" şeklinde konuştu.
(Yağmur Yıldız - İbrahim Berat Yılmaz / İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Kuzey Kore fotoğraflarını yayınladı
Şehit polis memleketine uğurlandı
Tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
DEAŞ ve El-Nusra operasyonunu polis kamerasında
Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri sürüyor
2 kişiyi öldüren Ermenistan'a sert tepki
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Adliyede rehine krizi: Bir polis yaşamını yitirdi, CHP'li avukat yaralandı
Adliyede rehine krizi: Bir polis yaşamını yitirdi, CHP'li avukat yaralandı
Türkiye'den Almanya'ya nota
Türkiye'den Almanya'ya nota
Meral Akşener MHP defterini kapattı!
Meral Akşener MHP defterini kapattı!
Figen Yüksekdağ aylar sonra hakim karşına çıktı
Figen Yüksekdağ aylar sonra hakim karşına çıktı
Almanya’da 14 bin PKK yandaşı var
Almanya’da 14 bin PKK yandaşı var
Hakan Balamir hayatını kaybetti! Neden öldü, hastalığı neydi?
Hakan Balamir hayatını kaybetti! Neden öldü, hastalığı neydi?
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Kuzey Kore fotoğraflarını yayınladı
Kuzey Kore fotoğraflarını yayınladı
Şehit polis memleketine uğurlandı
Şehit polis memleketine uğurlandı
Tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
DEAŞ ve El-Nusra operasyonunu polis kamerasında
DEAŞ ve El-Nusra operasyonunu polis kamerasında
Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri sürüyor
Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri sürüyor
2 kişiyi öldüren Ermenistan'a sert tepki
2 kişiyi öldüren Ermenistan'a sert tepki
Uyku apnesi hayatı tehdit ediyor
Uyku apnesi hayatı tehdit ediyor
'İngiltere de bu yasağı kaldıracak'
'İngiltere de bu yasağı kaldıracak'
Unutulmaya yüz tutmuş sanatlar bu sergide
Unutulmaya yüz tutmuş sanatlar bu sergide
Vatandaşlara 1 ton dondurma dağıtıldı
Vatandaşlara 1 ton dondurma dağıtıldı
İşte açlık ve yoksulluk sınırları
İşte açlık ve yoksulluk sınırları
Cameni sağlık kontrolünden geçti
Cameni sağlık kontrolünden geçti

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English