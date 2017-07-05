Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, ABD ve İngiltere'nin uçaklarda elektronik cihaz taşınması yasağına ilişkin, 'Amerika'dan sonra İngiltere de bu yasağı kaldıracak' dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, ABD ve İngiltere'nin uçaklarda elektronik cihaz taşınması yasağına ilişkin, "Amerika'dan sonra İngiltere de bu yasağı kaldıracak" dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Bakanlık konferans salonunda gerçekleştirilen "Mobil Haberleşme Altyapısı Olmayan Yerleşim Yerlerine Altyapı Kurulması ve İşletilmesi" imza töreni sonrasında basın mensuplarının sorularını cevapladı. Operatörlerin 4.5G altyapısının kurulmasında yerlilik kapsamına uyan yeterli firma bulunmadığını belirtmelerine ilişkin soru üzerine Arslan, "Bu tip uygulamalarla amacımız yerli ve milli ürünlerin daha fazla kullanılması ve geliştirilmesi. Bu konuda operatörlerimiz gayret içerisinde ve özellikle bin 472 yerleşim yerinde geniş bant internet ve yüksek kalitede ses hizmetini götürmek isterken de ulak baz istasyonlarının kullanılması konusunda bizim ortaya koyduğumuz zorunluluğu operatörlerimiz de destekleyerek, bunun gereğini yapıyorlar. Ve yine 2020 hedeflerimiz kapsamında 5G'ye giderken bütün operatör ve STK'larımız yerlilik ve millilik oranını arttıracak birçok çalışma içerisindeler. Amacımız gittikçe yerli ve millilik oranını arttırmak. Paydaşlarımız bu konuda büyük bir gayret içerisinde. Bu anlamda iyi bir yoldayız" dedi.



"İNGİLTERE DE AYNI YÖNDE KARAR VERECEKTİR"

ABD'nin elektronik cihaz yasağını kaldırmasının ardından bu konuda İngiltere'yle olan son durum hakkında da bilgi veren Bakan Arslan, "Yaklaşık 104 gün önce konulan bu yasağın doğru olmadığını biz belirtmiştik. 'Eğer böyle bir zorunluluk varsa bunu her yere uygulamak zorundasınız' demiştik. Kaldı ki böyle bir zorunluluk olduğunu da düşünmüyoruz. Alınan kararın doğru olmadığını vurgulamıştık. Uluslararası kuruluşların istediği şartların biz çok üstünde tedbirler alıyor ve uygulamalar yapıyoruz zaten, o yüzden herhangi bir eksiklik yok. Biz ülke olarak tomografi cihazları da dahil çeşitli cihazlar aldık. Bu kapsamda Amerika'daki muhataplarımızla yoğun görüşmeler sonucu muhataplarımızı ikna ettik. Onlar da 28 Haziran'da birçok havayolu şirketine 21 günlük süre verdiler ve 'tedbirleri alırsanız uçaklarınızda elektronik cihaz taşıyabilirsiniz' yönünde karar verdiler. İşte ortaya koydukları şartta biz Atatürk Havalimanı'na getirdiğimiz cihazlarla bunun gereğini zaten yaptık. Onlar da bugün itibariyle bu yasağı kaldırdılar ve bugüne has uçuşlarda gözlem yapmak üzere teknik personeller görevlendirildi. Bu yasağın kalktığı ilk ülke, ilk havayolu şirketi ve ilk havalimanı olduk. İngiltere de benzer bir karar almıştı, onlarla da teknik düzeyde görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bir hafta içerisinde onlardan da teknik bir ekip gelerek gözlem yaparak bizim tedbirlerimizi görünce bu yasağın kaldırılması kararı vereceklerdir. İngiltere'deki yasak da çok yakında kalkacaktır" şeklinde konuştu.

(Yağmur Yıldız - İbrahim Berat Yılmaz / İHA)