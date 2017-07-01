İngiltere'de Başbakan May protesto edildi

İngiltere'nin başkenti Londra'da binlerce gösterici, Başbakan Theresa May'i protesto etti.

İngiltere'nin başkenti Londra'da binlerce gösterici, Başbakan Theresa May'i protesto etti.

İngiltere'nin başkenti Londra'da binlerce gösterici bir araya gelerek, Muhafazakar Parti ve İngiltere Başbakanı Theresa May'i protesto etti. Göstericiler, Muhafazakar Parti'nin kemer sıkma politikalarını eleştirerek, ellerinde "Yeter", "May görevi bırak" yazılı pankartları taşıdı. Protesto gösterisi, yayın kuruluşu BBC binasının önünde başlayarak, olaysız bir şekilde İngiltere Başbakanlık konutunun bulunduğu Downing Street önünde son buldu.

Öte yandan, gösteriye 100 bin kişinin katıldığı bildirildi.

