İngiltere'de araç, bayramlaşan kalabalığın arasına daldı
İngiltere'nin Newcastle bölgesinde bir araç bayramlaşan kalabalığın arasına daldı, 5 kişi yaralandı.
İngiltere'nin Newcastle bölgesinde bir araç bayramlaşan kalabalığın arasına daldı, 5 kişi yaralandı. İngiltere'nin Newcastle bölgesinde bayramlaşan kalabalığın arasında dalan araç 5 kişinin yaralanmasına yol açtı. İngiltere polisi yaptığı açıklamada, olayın terör ile bağlantısının olmadığını belirtti. (iha)
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