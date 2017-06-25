İngiltere'de araç, bayramlaşan kalabalığın arasına daldı

İngiltere'nin Newcastle bölgesinde bir araç bayramlaşan kalabalığın arasına daldı, 5 kişi yaralandı.

İngiltere'nin Newcastle bölgesinde bir araç bayramlaşan kalabalığın arasına daldı, 5 kişi yaralandı.

İngiltere'nin Newcastle bölgesinde bayramlaşan kalabalığın arasında dalan araç 5 kişinin yaralanmasına yol açtı. İngiltere polisi yaptığı açıklamada, olayın terör ile bağlantısının olmadığını belirtti.

(iha)