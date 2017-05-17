İngiltere'de 4 terör şüphelisi gözaltına alındı

Londra Emniyet Müdürlüğü, 4 terör şüphelisinin göz altına alındığını açıkladı.

Londra Emniyet Müdürlüğü, 4 terör şüphelisinin göz altına alındığını açıkladı.

Londra Emniyet Müdürlüğü, bugün İngiltere'ye yönelik terör saldırısı planlamaktan şüphelenilen 4 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Londra Emniyet Müdürlüğü dedektiflik masası, tutukluların terör eylemleriyle bağlantısı olduğunu bildirdi. 18, 25, 27 yaşlarında olan şüphelilerden üçü Londra'daki evlerinde yakalanırken, 24 yaşındaki diğer şüpheli ise evinin yakınlarında gözaltına alındı. Şüphelilerin Terörle Mücadele Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Londra'nın güneyinde bir polis karakolunda gözaltında olduğu öğrenildi.

Öte yandan, İngiltere'deki mevcut terör tehdidi seviyesi, en yüksek ikinci seviyede ve buna göre terör saldırısı olasılığı çok yüksek durumda.

