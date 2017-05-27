İngiltere'de 23 bin terörist yaşıyor

İç İstihbarat Servisi (MI5), İngiltere'de 23 bin teröristin yaşadığını açıkladı.

İç İstihbarat Servisi (MI5), İngiltere'de 23 bin teröristin yaşadığını açıkladı.

İngiltere İç İstihbarat Servisi (MI5), Manchester'daki terör saldırısından sonra yaptığı geniş çaplı incelemeler neticesinde, 23 bin teröristin İngiltere'de yaşadığını bildirdi. Yetkililer ayrıca 3 bine yakın şüphelinin de olası terör saldırılarına karşı, soruşturmalarının sürdüğünü belirtti.

İngiltere'de Mart 2017'de Halid Mesud isimli saldırganın aracını parlamento binası önündeki kalabalığın üzerine sürmesi sonucu 6 kişi öldü, 40 kişi de yaralanmıştı. ABD'li ünlü pop sanatçısı Ariana Grande'nin Manchester Arena'da verdiği konser sırasında bomba patlatılması sonucu 22 kişi hayatını kaybederken, 120 kişi de yaralanmıştı.

