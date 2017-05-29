'İngiltere'de 23 bin potansiyel terörist var'

İngiliz istihbarat kaynaklarının İngiliz medyasına verdiği bilgiye göre İngiltere'de 23 bin aşırı fikirlere sahip 'potansiyel terörist' yaşıyor.

İngiliz istihbarat kaynaklarının İngiliz medyasına verdiği bilgiye göre İngiltere'de 23 bin aşırı fikirlere sahip 'potansiyel terörist' yaşıyor.

Manchester saldırganı Libya Asıllı Salman Abedi'nin İngiliz istihbarat servisi MI5 tarafından takip edildiğinin öğrenilmesi sonrası, istihbarat servislerinin zaafı gündeme gelirken, İngiliz hükümeti ve istihbarat kaynakları medyaya şoke edici bilgiler verdi. İstihbarat kaynaklarına göre İngiltere'de 23 bin aşırı fikirlere sahip 'potansiyel terörist' yaşarken, bu rakamın içinden aşırı tehlike arz eden 3 bin kişinin aktif olarak izlendiği ifade edildi. 20 bin kişinin ise güvenlik güçleri tarafından soruşturmadan geçtiği öğrenilirken, bu kişilerin daha az risk taşıdığı öğrenildi.

22 kişinin öldüğü Manchester saldırısıyla ilgili soruşturma ise devam ediyor. Saldırıyı düzenleyen 22 yaşındaki Libya asıllı Salman Abedi ve saldırıyla ilişkili olduğu düşünülen 11 kişinin sorguları sürerken, 14 farklı bölgede aramalar devam ediyor. İngiliz istihbarat servisi MI5, yaptığı açıklamada saldırıyı gerçekleştirilen terör ağının neredeyse tamamının çözüldüğünü ve halkın sokaklarda rahatça dolaşabileceklerini duyurdu.

(İdris Altun /İHA)