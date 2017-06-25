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İngiltere bir araç bayramlaşan kalabalığa girdi
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İngiltere bir araç bayramlaşan kalabalığa girdi

Newcastle kentinde bir aracın kaldırımda bulunan Müslümanlara çarpması sonucu 6 kişinin hastaneye kaldırıldı.

Westgate Road bölgesinde gerçekleşen olay bir caminin yakınlarında gerçekleşen olayda, kalabalıktaki insanların, camiden çıktıktan sonra bayramlaşan aileler oldukları belirtildi.

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3'Ü ÇOCUK 6 KİŞİ YARALANDI

Northumbria polisinden yapılan açıklamada, yerel saatle 09.14'te (TSİ 11.14) bir aracın Westgate Spor Merkezi'nin önünde bulunan yayalara çarpması sonucu 3'ü çocuk 6 kişinin bölgedeki bir hastaneye kaldırıldığı duyuruldu. Hastaneye kaldırılan kişilerin sağlık durumuna ilişkin henüz bilgi verilmedi. 

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"ÇOK FAZLA ÇOCUK VARDI"

The Chronicle'a konuşan Magdalena Lukasha isimli görgü tanığı, "Orada çok fazla çocuk vardı. İnsanlar Ramazan Bayramı nedeniyle dua etmek için toplanmıştı. Eşim, bir arabanın 6 ya da 7 kişiye çarptığını gördüğünü söyledi." ifadelerini kullandı.

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POLİS AÇIKLAMA YAPTI: TERÖR DEĞİL

Konuyla ilgili açıklama yapan Northumbria Polisi, 42 yaşındaki bir kadının gözaltına alındığı açıklarken, olayın terör saldırısı olduğunu düşünmediklerini duyurdu.

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