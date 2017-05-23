İngiltere Başkonsolosluğunda bayraklar yarıya indirildi

İngiltere'de ünlü şarkıcı Ariane Grande'nin konser verdiği Manchester Arena'da meydana gelen ve 22 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosluğunda bayraklar yarıya indirildi.

İngiltere'de ünlü şarkıcı Ariane Grande'nin konser verdiği Manchester Arena'da meydana gelen ve 22 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosluğunda bayraklar yarıya indirildi.

İngiltere'nin Manchester kentinde ünlü şarkıcı Ariana Grande konseri sırasında meydana terör saldırısında 22 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı. Gerçekleşen terör saldırısının ardından Beyoğlu'nda bulunan İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosluğunda bayraklar yarıya indirildi. Konsolosluk binasının çevresinde de güvenlik önlemlerinin arttırıldığı görüldü.

(Caner Sönmez - Murat Horoz / İHA)