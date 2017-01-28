İngiltere Başbakanı Theresa May Külliye'de

İngiltere Başbakanı Theresa May, Anıtkabir ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Anıtkabir ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.

Başbakan Binali Yıldırım'ın davetlisi olarak Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştiren İngiltere Başbakanı Theresa May'in Ankara'daki ilk durağı Anıtkabir oldu. May, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.

(Derya Yetim / İHA)