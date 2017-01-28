İngiltere Başbakanı Theresa May Ankara'da

İngiltere Başbakanı Theresa May, Başbakan Binali Yıldırım'ın daveti üzerine Ankara'ya geldi.
İngiltere Başbakanı Theresa May, Başbakan Binali Yıldırım'ın daveti üzerine Ankara'ya geldi. Başbakan Binali Yıldırım'ın davetlisi olarak Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştiren İngiltere Başbakanı Theresa May, Ankara'ya geldi. May, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile görüşecek. (Abdullah Sarıca / İHA)
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