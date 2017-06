İngiltere Başbakanı May özür diledi

İngiltere Başbakanı Theresa May, Grenfell Tower yangınında devlet olarak sorumlulukların yerine getirilmediğini belirterek, 'Başbakan olarak bu başarısızlıktan dolayı özür dilerim' dedi.

İngiltere Başbakanı May, Batı Londra'daki yerel otoriteye ait Grenfell Tower'daki yangında hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla bir araya gelememeleri nedeniyle şiddetli eleştirilere maruz kalmıştı. May, parlamentoda yaptığı konuşmada, Grenfell Tower yangınında, devletin gereken çabayı göstermediğine dikkat çekerek, "Yerel ve ulusal devlet, insanlara ihtiyaç duydukları zaman yardım etmeliydi. Başbakan olarak bu başarısızlıktan dolayı özür dilerim" dedi.

Londra'nın Kensington bölgesinde bulunan, 24 katlı Grenfell Tower binasının yanması sonucu 79 kişi hayatını kaybetmişti.