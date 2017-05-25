İngiltere, ABD'yle bilgi paylaşımını durdurdu

İngiltere hükümeti, Manchester'daki saldırının hemen ardından olay yerinde çekilmiş fotoğrafları yayımlayan ABD medyasına tepki gösterdi. Hükümet, ABD'yle bilgi paylaşımını durdurdu.

İngiltere hükümeti, Manchester'daki saldırının hemen ardından olay yerinde çekilmiş fotoğrafları yayımlayan ABD medyasına tepki gösterdi. Hükümet, ABD'yle bilgi paylaşımını durdurdu.

İngiltere hükümeti ve polis, Manchester saldırısının ardından olay yerinde çekilmiş fotoğrafları paylaşan ABD medyasına tepki gösterdi. Polis, fotoğrafların yayınlanmasının soruşturmayı baltaladığını ve görgü tanıklarının güveninin sarsıldığını belirtti. Fotoğrafların New York Times gazetesinde yayınlanmasının ardından İngiliz yetkililer duruma tepki gösterdi. Manchester Belediye Başkanı Andy Burham, olayla ilgili tepkilerini ABD büyükelçisine ilettiklerini belirtti.

İki ülke arasında daha önce de bilgi paylaşımı konusunda sorun yaşanmıştı. İngiltere İçişleri Bakanı Amber Rudd, ABD'nin soruşturma devam ederken intihar bombacısı Salman Abedi'nin kimliğini açıklanmasından rahatsızlık duyduğunu belirterek, bir daha olmasın uyarısında bulunmuştu.

New York Times gazetesi ise fotoğrafları, İngiliz yetkililerden aldıklarını belirtti.

(iha)