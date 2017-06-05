İngiliz polisi: Saldırganların kimliğini biliyoruz
İngiliz polisi, Londra saldırganlarının kimliğinin bilindiğini ve en kısa sürede isimlerinin açıklanacağını söyledi.
İngiliz polisi, Londra saldırganlarının kimliğinin bilindiğini ve en kısa sürede isimlerinin açıklanacağını söyledi. İngiltere'de Cumartesi gecesi gerçekleştirilen saldırıların ardından saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. İngiliz polisi, 7 kişinin hayatını kaybettiği 48 kişinin de yaralandığı olayı gerçekleştiren 3 saldırganın kimliğinin tespit edildiğini söyledi. Londra Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, saldırganların isimlerinin "operasyonel açıdan mümkün olan en kısa sürede" açıklanacağı bildirildi. Başkent Londra'da beyaz bir kamyonet yayaların üzerine sürmüş, insanları ezmişti. Daha sonra araçtan inerek bir restorana giden ve burada bazı müşterileri bıçaklayan saldırgan polis tarafından öldürülmüştü. Saldırıyı DEAŞ üstlenmişti. Baskınlar devam ediyor Öte yandan, polis, Londra'da bazı noktalara baskın düzenledi. Newham ve Barking'de yapılan aramalarda gözaltıların olduğu aktarıldı. Dün Barking'de saldırganlardan birine ait olduğu ifade edilen evde yapılan baskınlarda 12 kişi gözaltına alınmıştı. 55 yaşındaki bir kişi de gözaltına alınmış ancak daha sonra serbest bırakılmıştı.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.