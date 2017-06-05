Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
İngiliz polisi: Saldırganların kimliğini biliyoruz
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

İngiliz polisi: Saldırganların kimliğini biliyoruz

İngiliz polisi, Londra saldırganlarının kimliğinin bilindiğini ve en kısa sürede isimlerinin açıklanacağını söyledi.

İngiliz polisi, Londra saldırganlarının kimliğinin bilindiğini ve en kısa sürede isimlerinin açıklanacağını söyledi.
İngiltere'de Cumartesi gecesi gerçekleştirilen saldırıların ardından saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. İngiliz polisi, 7 kişinin hayatını kaybettiği 48 kişinin de yaralandığı olayı gerçekleştiren 3 saldırganın kimliğinin tespit edildiğini söyledi. Londra Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, saldırganların isimlerinin "operasyonel açıdan mümkün olan en kısa sürede" açıklanacağı bildirildi. Başkent Londra'da beyaz bir kamyonet yayaların üzerine sürmüş, insanları ezmişti. Daha sonra araçtan inerek bir restorana giden ve burada bazı müşterileri bıçaklayan saldırgan polis tarafından öldürülmüştü. Saldırıyı DEAŞ üstlenmişti.
Baskınlar devam ediyor
Öte yandan, polis, Londra'da bazı noktalara baskın düzenledi. Newham ve Barking'de yapılan aramalarda gözaltıların olduğu aktarıldı. Dün Barking'de saldırganlardan birine ait olduğu ifade edilen evde yapılan baskınlarda 12 kişi gözaltına alınmıştı. 55 yaşındaki bir kişi de gözaltına alınmış ancak daha sonra serbest bırakılmıştı.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
HDP'li Baluken'in tutukluluğuna devam
İzmir'de eylem için keşif yapan 2 DEAŞ'lı yakalandı
Fenerbahçe Mehmet Ekici'yi açıkladı
'Katar' gerilimi büyüyor
Kamyonda sıkışan genç 2 saatte kurtarıldı
35 muvazzaf asker gözaltına alındı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Bruma Leipzig'de! İşte G.Saray'ın alacağı rakam
Bruma Leipzig'de! İşte G.Saray'ın alacağı rakam
Büyükelçinin mailleri hacklendi! Skandal ilişkiler ortaya çıktı
Büyükelçinin mailleri hacklendi! Skandal ilişkiler ortaya çıktı
Halk TV kapatıldı mı? Halk TV yayını neden durdu?
Halk TV kapatıldı mı? Halk TV yayını neden durdu?
Alman bakan Gabriel: Türkiye, PKK konusunda haklı!
Alman bakan Gabriel: Türkiye, PKK konusunda haklı!
Başbakan Yıldırım'dan 'engel tanıma sistemi' talimatı
Başbakan Yıldırım'dan 'engel tanıma sistemi' talimatı
Play-off finali öncesi ekmek arası patlayıcı
Play-off finali öncesi ekmek arası patlayıcı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
HDP'li Baluken'in tutukluluğuna devam
HDP'li Baluken'in tutukluluğuna devam
İzmir'de eylem için keşif yapan 2 DEAŞ'lı yakalandı
İzmir'de eylem için keşif yapan 2 DEAŞ'lı yakalandı
Fenerbahçe Mehmet Ekici'yi açıkladı
Fenerbahçe Mehmet Ekici'yi açıkladı
'Katar' gerilimi büyüyor
'Katar' gerilimi büyüyor
Kamyonda sıkışan genç 2 saatte kurtarıldı
Kamyonda sıkışan genç 2 saatte kurtarıldı
35 muvazzaf asker gözaltına alındı
35 muvazzaf asker gözaltına alındı
Eski binada göçük: 1 yaralı
Eski binada göçük: 1 yaralı
Kato'da çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Kato'da çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
35 muvazzaf personel gözaltına alındı
35 muvazzaf personel gözaltına alındı
Norveç somonuna rakip çıktı
Norveç somonuna rakip çıktı
Semih Şentürk'ten Nevzat Aydın'a cevap
Semih Şentürk'ten Nevzat Aydın'a cevap
En çok kırmızı çıkaran Ali Palabıyık
En çok kırmızı çıkaran Ali Palabıyık

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English