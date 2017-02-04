04.02.2017 17:07 İngiliz kadın evde ölü bulundu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yerleşik yaşayan bir İngiliz vatandaşı kadın evinde ölü bulundu. Muğla'nın Marmaris ilçesinde yerleşik yaşayan bir İngiliz vatandaşı kadın evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris'te Armutalan Merkez Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerindeki bir evde yaşayan 63 yaşındaki İngiliz vatandaşı Elizabeth Tınkler'den haber alamayan yakınları polise haber verdi. İngiliz kadının evine elen polis, kapıyı çalıp cevap alamayınca çilingir çağırdı. Çilingir yardımıyla açılan kapıdan giren polis ekipleri Tınkler'i salon kapısı girişinde hareketsiz halde buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaptıkları muayenede kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekipleri ceset üzerinde yaptıkları araştırmada herhangi bir yara ve darp izine rastlayamadı. Kalp hastası İngiliz kadının kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Elizabeth Tınkler'in cesedi incelemelerin ardından kesin ölüm raporu için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Öte yandan İngiliz kadının 4 yıl önce Marmaris'te eşini kaybettiği bu yüzden yalnız yaşadığı öğrenildi. Elizabeth Tınkler'in 4 yıl önce ölen eşinin Armutalan Yabancılar Mezarlığına defnedildiği, İngiliz kadının da kocasının yanına defnedileceği öğrenildi.

(Vural Efecik / İHA)

