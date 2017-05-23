'İngiliz halkının büyük acısını yürekten paylaşıyoruz'

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İngiltere'nin Manchester kentinde yer alan konserde meydana gelen patlama sonrası hayatını kaybedenler için İngiliz halkına başsağlığı diledi.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İngiltere'nin Manchester kentinde yer alan konserde meydana gelen patlama sonrası hayatını kaybedenler için İngiliz halkına başsağlığı diledi.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı mesajında, "İngiltere'nin Manchester kentinde yer alan konserde meydana gelen patlama sonrası 22 kişinin hayatını kaybetmesi ve 59 kişinin yaralanması bizleri derinden üzmüştür. İngiliz halkının bu büyük acısını yürekten paylaşıyoruz. Gerek Manchester'de gerekse de dünyanın başka bir yerinde meydana gelen terör olayları kabul edilemez bir olgudur. 22 masum insanın hayatını kaybetmesi, şahsım ve Kıbrıs Türk halkında derin üzüntüye neden olmuştur. Teröre karşı uluslararası ölçekte kararlı ve istikrarlı mücadele şarttır" ifadelerini kullandı.

(Emir Abdurrahman Bulut / İHA)