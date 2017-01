İngiliz Bakan, AB'den ayrılık sürecinde ticari ilişkileri anlattı

İngiltere Dış Ticaret Politikasından Sorumlu Devlet Bakanı Lord Price, Avrupa Birliğinden (AB) ayrılık sürecinde ticari ilişkileri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde (TOBB) değerlendirdi.

İngiltere Dış Ticaret Politikasından Sorumlu Devlet Bakanı Lord Price, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğindeki çalışma yemeğine katıldı. Türkiye-İngiltere ticari ilişkileri ve Brexit (AB'den çıkış) sürecinin ele alındığı toplantıda, İngiltere'nin AB'den ayrılması sürecinde iki ülke arasındaki ticaretin zarar görmemesi ve ilişkilerin artırılması konuları üzerinde duruldu. Konuk Bakan Price, Brexit'a ilişkin bilgi verirken ilk yapılması gerekenin ticari ilişkilerde boşluk bırakmamak ve sonrasında da bu ilişkileri daha da geliştirmek olduğunu söyledi. Türkiye'yi son derece güçlü bir ticaret ortağı olarak gördüklerini vurgulayan Lord Price, iki ülke arasında önemli ticari bağların bulunduğunu belirterek, Türkiye'nin özellikle turizm alanında çok önemli bir destinasyon olduğunu bildirdi. Price, kendisinin de 33 yıllık bir iş adamı olduğunu ve Birleşik Krallık'ta süpermarket zinciri işlettiğini hatırlattı. Birleşik Krallık olarak öncelikle kendi zaman çizelgelerini belirleyeceklerinin altını çizen Price, AB ile yeni ve kapsamlı bir serbest ticaret anlaşmasının müzakere edilmesi gerektiğini anlattı. Price, güncel ticari konuları AB ortaklarıyla devam ettirmek istediklerini kaydetti.



"SERBEST TİCARET FİYATLARIN DÜŞMESİNİ SAĞLAR"

Bakan Price, serbest ticaretin insanların yoksulluktan kurtulması ve daha ucuz ve kaliteli ürünlere ulaşmasını sağladığını vurguladı. Price, iş dünyası ve toplum başarısının iç içe olduğunu belirterek, Birleşik Krallık'ta vergilerin yüzde 75'inin iş kollarından geldiğine dikkat çekti. Bakan Lord Price, ayrıca 24 ülke gezerek iş adamları ve bakanlarla görüştüğünü ifade ederek, Türkiye ile ilişkileri derinleştirmek istediklerini sözlerine ekledi.



TİCARİ İLİŞKİLER 16 MİLYAR DOLARA ULAŞTI"

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu da konuşmasında iki ülke arasındaki ekonomik, ticari ve politik ilişkilerin her zaman kritik önem taşıdığına vurgu yaptı. Hisarcıklıoğlu, Birleşik Krallık'ın Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine her zaman destek olduğunu ifade ederek, ikili ticari ilişkilerin seviyesinin 16 milyar dolara ulaştığını anlattı. Bu rakamlarla Birleşik Krallık'ın Türkiye'nin AB'deki ana ticaret ortaklarından olduğunu belirten TOBB Başkanı, Türkiye'de yaklaşık 2 bin 800 İngiliz kökenli firma bulunduğu bilgisini verdi.

Türk iş dünyası olarak da Brexit sürecini merakla takip ettiklerini kaydeden Hisarcıklıoğlu, "Bu Brexit sert mi yoksa yumuşak mı olacak? Atılacak adımlar, takip edilecek yol ne olacak? AB'nin geleceği konusunda büyük etkileri olacağını biliyoruz. Türkiye ve AB arasındaki Gümrük Birliği'nden dolayı Türkiye-Birleşik Krallık ticari ilişkileri üzerinde de etkisi olacaktır" diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde TOBB İkiz Kuleler'de düzenlenen çalışma yemeğine İngiltere Dış Ticaret Politikasından Sorumlu Devlet Bakanı Lord Price, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi H.E. Richard Moore, TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, TİSK Başkanı Kudret Önen, TOBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi ve Ankara Ticaret Borsası Başkanı Faik Yavuz, İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, MÜSİAD Ankara Şube Başkanı İlhan Erdal, Ankara Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Mustafa Deryal, Ankara Sanayi Odası Genel Sekreteri Yavuz Cabbar, TÜGİAD Başkan Yardımcısı Efe Bezci, DEİK Koordinatörü Dilek Tuna ile TEPAV Direktörü Prof. Dr. Güven Sak katıldı.