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İneklere 5 yıldızlı serinlik
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İneklere 5 yıldızlı serinlik

Adana'da ineklerin aşırı sıcaklardan etkilenip strese girmemesi için dev fan ve duş sistemleriyle soğutma yapan bir çiftlik, süt üretiminde yüzde 50 artış sağladı.

Adana'da ineklerin aşırı sıcaklardan etkilenip strese girmemesi için dev fan ve duş sistemleriyle soğutma yapan bir çiftlik, süt üretiminde yüzde 50 artış sağladı.
Afrika sıcaklarının gelmesiyle birlikte kentte son 39 yılın en sıcak günleri 43 derecede yaşanmaya başlandı. Sarıçam ilçesinde faaliyet gösteren bir süt üretim merkezi, ineklerin aşırı sıcaklardan etkilenmemesi için çiftliği dev fan ve duş sistemleriyle donattı.
İşletmeden sorumlu Veteriner Hekim Umut Taşçı, çiftlikte bin 400 hayvan bulunduğunu belirterek, "Hayvanların yaşam verimliliği için gerekli enerjiyi tüketmeleri için yem yemeleri gerekiyor. Bu sıcaklıklarda yem tüketimi ise fazla miktarda düşüyor. Bunun önüne geçebilmek için serinletme sistemlerini kullanıyoruz. Daha önceden sisleme yöntemini kullanıyorduk ama Adana'da sisleme yöntemi nem oranını artırıyordu o da hayvanlardaki istenen etkiyi sağlamıyordu" dedi.
Soğutma sisteminin verimi artırdığını ve hayvan ölümlerinin de önüne geçtiğini vurgulayan Taşçı, soğutma donatılarının faydalarını şöyle anlattı:
"Sistem bir dakika duşlama yapıyor ve ardından 5 dakika boyunca fanlar çalışıyor. Buharlaşma yöntemiyle hayvanları serinletiyoruz. Hayvanın vücut sıcaklığını kullanarak su buharlaşıyor ve hayvan serinliyor. Hayvanlar 27 dereceden sonra sıcaklık stresine giriyorlar. Bu da hem süt hem döl veriminde negatif etkilere sebep oluyor. Bunlara önlem alabilmek için bu sistemleri kullanıyoruz. İşletmemizde bu sistemler yokken geçen sene sıcaklık stresine bağlı olarak hayvan başına 4-5 litre kadar kayıp oldu. Bu kayıplar olmayınca hayvan başına 9-10 litrelere kadar süt verimi sağlandı. Yani süt veriminde neredeyse yüzde 50 kadar etkisi oluyor. Döl veriminde de hayvanların gebe kaldıktan sonraki ilk sürecinde sıcaklık stresine bağlı büyük kayıplar oluyor. Bunlar yüzde 20-25'lere kadar çıkabiliyor. Bu sistemleri kullanarak bunları yüzde 5-10 arasında tutmaya çalışıyoruz."
(Nuri Pir - Erdal Can İçelli/İHA)

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