31.12.2016 20:55 İnegöl'de soğuk hasat

Bursa'nın İnegöl ilçesinde üretimi yapılan lahana hasadı zorlu kış şartlarına rağmen başladı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde üretimi yapılan lahana hasadı zorlu kış şartlarına rağmen başladı.



Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Lahana üretiminin yoğun şekilde yapıldığı Çeltikçi mahallesinde çiftçiler kar altından lahana hasadına başladılar.



Lahana ekiminin Temmuz aylarında yapıldığını aktaran çiftçi Ümit İpek, "Ürünlerimiz hasada hazır hale geldi. Lahana hasadımız Aralık ayı ortaları ile beraber başladı. Bölgemizde hem mor hemde normal lahana üretimi yapılıyor. İşçilerimiz ve çiftçilerimiz kar kış çamur içerisinde hasada başladık. Ürünler arasından en zor hasat bu. Donmasın diye ayrı korku var. Hava soğukluğu, kar yağışı var. Çamur ve kar içerisinde hasat var. Ayrı bir eziyet" dedi.



İnegöl'ün lahana ekim alanının Çeltikçi mahallesi olduğunu bildiren İpek, "600 dönüm alanda lahana hasadı yapılıyor" diye konuştu.



Fiyatlardan yakınan İpek, "7 yıldan bu yana fiyatlar aynı. Kilosu 20 ila 25 kuruş arasında alıcı buluyor. Fiyatların uzun zamandan bu yana böyle olması çiftçiyi bitirme noktasına getirdi. Hasanpaşa mahallesi de lahana üretimi yapıyordu, şu an onlar üretimi fiyatların düşük olması nedeniyle bıraktılar" şeklinde konuştu. Fiyatların düşük olması nedeniyle bin 200 dönüm alandan 600 dönüm alana kadar üretimin düştüğünün altını çizen İpek, "Bizde fiyatlar nedeniyle üretim alanını azalttık. Çiftçimiz mağdur oluyor" ifadelerini kullandı.

