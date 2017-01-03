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İnegöl'de gerginlikten barışa
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İnegöl'de gerginlikten barışa

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 11 Aralık'ta meydana gelen silahlı saldırının ardından etnik gerginliğe dönüşen olay barışla noktalandı. İnegöl protokolü önünde bir araya gelen taraflar dostluk mesajları verdi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 11 Aralık'ta meydana gelen silahlı saldırının ardından etnik gerginliğe dönüşen olay barışla noktalandı. İnegöl protokolü önünde bir araya gelen taraflar dostluk mesajları verdi.

Kaymakamlıkta yapılan toplantıya Kaymakam Ali Akça, Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Jandarma Komutanı Binbaşı Uğur Baş, Emniyet Müdürü Şükrü Kaplan, Akhisar Mahallesi Muhtarı Metin Kelebek, Huzur Mahallesi Muhtarı Salih Dayan ile Ahıska Türkleri ve Huzur Mahallesi sakinleri katıldı. Taraflar, protokol huzurunda birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Toplantıya katılan herkese teşekkür eden Kaymakam Ali Akça, "Bugün buraya klasik anlamda barış için toplanmadık. Barış, birbirleriyle kavga eden insanlar ve topluluklar arasında oldu. İnegöl'de çok şükür birbirleriyle kavga eden insan toplulukları yok, olmadı da. Biz birlik ve beraberlik mesajı vermek için toplandık. Asayişi ilgilendiren bir olay farklı mecralara sürüklenmek istenirken, gerek emniyetimizin zamanında ve kararlı duruşu, gerekse Akhisar ve Huzur mahallelerinde yaşayan vatandaşların sağduyulu davranışları sayesinde gerginlik zaten önlenmişti. Kavga, gürültü olmamış, yalnızca asayişi ilgilendiren bir olay yaşanmıştı. Bu yüzden barış değil, birlik ve beraberlik için toplandık" dedi.

Kaymakam Akça konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ülkemizin şu anda boğuştuğu devasa meseleler, sıkıntılar var. Bunlara İnegöl olarak tuz biber ekmeyiz, buna izin vermeyiz. Aralık ayında ne kadar arzu etmesek de asayişe müessir bir hadise meydana geldi. Konunun tarafları 3-4 kişiydi. Ne kadar istenmese de asayişe müessir meseleler oluyor. Bunun aydınlatılması ve çözülmesi ile ilgili birim kırsalda jandarmamız, şehirde de emniyetimizdir. Çok şükür devlet, jandarma, emniyet ve insanlar olarak bu asayişe müessir olayları aydınlatmaya, çözmeye muktediriz, suç işleyenleri yakalamaya, onlarla ilgili hukuki işlemleri yapmaya da muktediriz. Adliyemiz de, güvenlik güçlerimiz de, vatandaşlarımızda bu konuda hassastır. Meydana gelen hadise iki mahalledeki insanları rahatsız edecek seviyeye gelebilecek durumdaydı. İnegöl, Türkiye'nin dört bir yanından insanların gelip yerleştiği, gelecek kurma arzusunda olduğu bir ilçe".

Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, "Hepimiz bir vücudun uzvu gibiyiz. Ben Kafkas göçmeni bir ailenin 3. kuşağıyım. Biz birbirimizi kolay bulmadık. 2009'da Suriye'ye gitmiştim, çok canlı bir hayat vardı. Şimdi Suriye'de, Halep'te taş üstünde taş yok. Hadi onların geleceği bir Türkiye var. Allah muhafaza bizim başımıza böyle bir şey gelirse gidebileceğimiz yer yok. Bizim birbirimizi sevmekten başka çaremiz yok. Üstünlük takvadadır. Kimisi bürokrat, kimisi işçi olarak hepimiz bu vücudun bir parçasıyız, buna sahip çıkalım. Nefsimize uyup dönem dönem hararetlenmemiz, akıl melekelerimizin zayıflaması söz konusu olabilir. Bunlar normal şeyler ama bizi bir araya getiren değerlere sahip çıkmalıyız" dedi.
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