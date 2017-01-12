12.01.2017 13:45 İndiği servisin altında can verdi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde indiği servis aracının altında kalan 10 yaşındaki Beytullah Çeri, hayatını kaybetti. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde indiği servis aracının altında kalan 10 yaşındaki Beytullah Çeri, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Göztaşı Köyü'nde taşımalı eğitim veren Göztaşı Köyü İlkokulu öğrencilerini 80 LH 087 plakalı minibüsü ile okuldan alan A.D., öğrencileri evlerine dağıtmaya başladı. Öğrenci servisinde yolcu olarak bulunan 3. sınıf öğrencisi Beytullah Çeri, evine geldiğinde servisten indi. Öğrencilerin iddiasına göre, Beytullah Çeri, hareket halindeki servisin yan tarafında bulunan servisin camına tutunarak yaklaşık 20-30 metre gittikten sonra servisin altında kalarak ağır yaralandı.

Köy muhtarı Mustafa Açıkkar tarafından otomobil ile hastaneye götürülen Çeri, yolda 112 acil sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansa alındığında hayatını kaybettiği anlaşılan Çeri'nin cenazesi Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Servisi sürücüsü A.D'nin gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

(Mehmet Demir/İHA)

