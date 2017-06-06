İncirlik Üssü'nde sessizlik hakim

Almanya ve Türkiye arasındaki sorunlar nedeniyle dün Alman yetkililer İncirlik Üssü'nden çekileceklerini duyurdu. Bugün ise İncirlik Üssü'nde rutin uçuşlar hariç herhangi bir yoğunluğun olmadığı gözlendi.

Almanya ve Türkiye arasındaki sorunlar nedeniyle dün Alman yetkililer İncirlik Üssü'nden çekileceklerini duyurdu. Bugün ise İncirlik Üssü'nde rutin uçuşlar hariç herhangi bir yoğunluğun olmadığı gözlendi.

Körfez Savaşı'nda aktif rol oynayan ve halen Suriye ve Irak'taki DEAŞ'a karşı oluşturulan koalisyon güçleri ABD, İngiltere, Almanya, Suudi Arabistan ve Katar'ın uçakları ile insansız hava araçları bulunan ABD-Türk Ortak Savunma tesisi olan İncirlik Üssü'nde, rutin uçuşlar dışında bir hareketlilik gözlenmiyor.

Öte yandan, Almanya bayraklı bir kargo uçağı İncirlik Üssü'ne indi ve hangara çekildi.

(Umutcan İşledici/İHA)