İncirlik'te tahliye öncesi askeri uçuş trafiği arttı
Almanya'nın askerlerini çekme kararı aldığı İncirlik Hava Üssü'nde askeri uçakların hava trafiği devam ediyor.
Almanya'nın askerlerini çekme kararı aldığı İncirlik Hava Üssü'nde askeri uçakların hava trafiği devam ediyor. Almanya'nın askerlerini çekme kararı aldığı İncirlik Hava Üssü'nde yaklaşık 1 haftadır süren askeri hareketlilik bugün öğle saatlerinde de sürdü. Üstte rutin olarak savaş ve kargo uçaklarının iniş kalkış yaptığı görüldü. Öte yandan, İncirlik Üssü çevresinde normal araçların ve iş makinelerinin hareketliliği de gözlendi. Almanya'nın İncirlik Üssü'ndeki 250 kadar askeri, 6 Tornado tipi keşif uçağı, 1 yakıt ikmal uçağı ve yüksek teknolojiden oluşan komuta merkezi konteynerlerini taşıma hazırlığı ise devam ediyor.
EKİM'DE ÜRDÜN'DEKİ ÜSTTEN UÇACAKLAR Almanların İncirlik'ten Ürdün'deki El Azrak Üssü'ne taşınma takvimi netleşti. Uçakların haziran ayı sonuna kadar DEAŞ'la mücadelede aktif olarak İncirlik'te kullanılacağı, daha sonra Ürdün'deki üsse taşınmalarının ardından ekim ayında burada uçuşlara başlanacağı açıklandı. (Umutcan İşledici - Elif Ayşenur Bay /İHA)
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