İncirlik'te hareketlilik sürüyor

Almanya'nın askerlerini çekme kararı aldığı İncirlik Hava Üssünde askeri hareketlilik yaşandı. Üste çok sayıda uçak iniş ve kalkış yaparken, üst çevresine bugün de Hawk füzeleri yerleştirildi.

Almanya'nın askerlerini çekme kararı aldığı İncirlik Hava Üssünde askeri hareketlilik yaşandı. Üste çok sayıda uçak iniş ve kalkış yaparken, üst çevresine bugün de Hawk füzeleri yerleştirildi.

İncirlik Üssü'nde bugün öğlen saatlerinde hava hareketliliği yaşandı. Üste helikopterlerin, savaş ve kargo uçaklarının iniş kalkış yaptığı görüldü. Öte yandan, İncirlik Üssü çevresine Hawk füzeleri yerleştirilerek, güvenlik tedbiri arttırıldı. Üstte rutin uçuşlar devam ederken, pist çevresinde ise normal araçların hareketliliği gözlendi. İş makinelerinin pist etrafında çalışma yapması dikkat çekti.

(Erdal Can İçelli - Umutcan İşledici /İHA)