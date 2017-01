06.01.2017 15:36 İncesu'da Şehitler İçin Kur'an Okundu ve Aşure Dağıtıldı

İncesu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce İncesu meydanında hayırsever Muhlise Küçükçalık'ın katkılarıyla yaptırılan Saat Kulesinin açılışında, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve aşure ikramı yapıldı. İncesu protokolü ve vatandaşların katıldığı programda konuşan İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, " İncesu Belediyesi olarak 2016 yılını tamamladık, hepimizin bilgisi olduğu gibi 2016 yılında maalesef ülkemizde istenilmeyen üzücü Türkiye'nin bölünmez bütünlüğüne kasteden hain FETO terör örgütü ve arkasından PKK, DAEŞ isimleri her ne olursa olsun bu terör örgütleri Sayın Başbakanımız ve Cumhurbaşkanımızın belirttiği gibi vardiyalı bir şekilde Türkiye'nin önünü kesmek istiyorlar. Dün İzmir'de olan hadiseyi hepimiz maalesef üzülerek gördük öncelikle ben Şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Ailelerine sabırlar ve yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Türk Milletinin başı sağ olsun. Şuna inanıyorum ki burada Kaymakamımız, Jandarma Bölük Komutanımız, Cumhuriyet Savcımız, Emniyet Müdürümüz, İlçe Başkanımız, Muhtarlarımız ve toplumun her kesiminden insanlarla Türkiye bir bütün olarak inşallah bu terör örgütlerinin üstesinden gelecektir. Dik duruşumuzla birlik beraberliğimizi kaybetmeden aynı İstiklal Savaşında, Çanakkale Savaşında 250 bin şehit vererek bu vatanı savunup düşmana geçit vermediğimiz gibi gene inşallah bu vatanı savunacağız" dedi.



"Bizim Karamustafa Paşa Kervansarayımız ve iç kısımdaki mahallelerimiz 1. Derecede SİT alanı burada yapılacak bütün çalışmalar belediye tarafından da vatandaşlarımız tarafından da olsun Kayseri Tabiat ve Kültür Varlıkları Koruma Kurulunun iznine bağlı" diyen Başkan Karayol, "2 yıldır büyük uğraşlar sonucu gerekli izinleri alarak doğalgaz çalışması ve şebekelerin yer altına alınıp aydınlatma çalışmaları bitirildi. Aydınlatmalarımız sonrasında da çok güzel bir görünüm oluştu" ifadesinde bulundu ve konuşmasını şu şekilde sürdürdü:



"Tarihi dokumuzu korumak adına İnşallah 2017 yılında da İncesu Belediyesi olarak Kamu Kuruluşları ile Sayın Kaymakamımız ile birlikte Koordineli bir şekilde İlçemizin tüm mahallelerinde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını ve taleplerini karşılama adına hizmetimiz devam edecektir. 2017 yılında bir meydan düzenleme projemiz var. Bu kapsamda meydanda bulunduğumuz Saat Kulesi daha önce Cami Şadırvanı yapında katkısı bulunan Muhlise Küçükçalık teyzemizin katkıları ile yapıldı Allah hayrını kabul eylesin. Kendisi yaşlı ve sıhhati nedeniyle bu iki programımıza da katılamadı ama ona söz verdiğimiz üzere kendisine Aşuresini ve hediyesini evine göndereceğiz. Bulunduğumuz Saat Kulesi Kültür Bakanlığı onayı ve Kayseri Tabiat ve Kültür Varlıklarının Tescili ile yerine konuldu. Daha sonra 2017 yılında Hamamın önündeki merdivenlerin geriye çekilmesi gelişen büyüyen İlçemizin yol ve meydan ihtiyacı için meydanı büyütme çalışmamız olacak. Mevcut Pazar yerimizi Batı tarafına kaydırarak İmar Planımızda mevcut Pazar yeri Park olarak görünüyor orasını park olarak düzenleyeceğiz. Hemşerilerimizin ve araç trafiğinin rahatlaması için Şelalenin önünde bulunan açık otoparkın altına da 170 araçlık Ücretsiz otopark yaparak halkımızın hizmetine sunacağız."