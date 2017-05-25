INC'nin rekolte açıklaması TBMM'ye taşındı

CHP Giresun Milletvekili Bülent Bektaşoğlu, Uluslararası Sert Kabuklu ve Kuru Meyveler Konseyi'nin (INC) rekolte açıklamasını 'bakanlığı hiçe saymak' olduğunu ve fiyat üzerinde baskı oluşturmak anlamına geldiğini belirterek konuyu soru önergesiyle TBMM'ye taşıdı.

CHP Giresun Milletvekili Bülent Bektaşoğlu, Uluslararası Sert Kabuklu ve Kuru Meyveler Konseyi'nin (INC) rekolte açıklamasını 'bakanlığı hiçe saymak' olduğunu ve fiyat üzerinde baskı oluşturmak anlamına geldiğini belirterek konuyu soru önergesiyle TBMM'ye taşıdı.

Fındık rekoltesi üzerinden yapılan spekülasyonları, manipülasyonları, haksız kazançları önlemek ve üreticiyi korumak gerekçeleriyle geçen yıl Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın "rekoltenin tek elden ve bakanlık tarafından açıklanacağı" şeklinde karar aldığını hatırlatan Bektaşoğlu, "Fındığın tarafları olan Türkiye Ziraat Odaları Birliği, FİSKOBİRLİK, ihracatçı birlikleri ve diğer kuruluşlar bu karara uydu ve ayrı ayrı tahmini rekolte açıklamadılar. Ancak bu yıl ise Bakanlık, rekolte tahmin çalışmalarını sürdürürken, Uluslararası Sert Kabuklu ve Kuru Meyveler Konseyi (INC) Türkiye rekoltesini de içeren dünya rekoltesini açıklayarak, hem bakanlığınızı hiçe saymış, hem de sezon öncesinde serbest piyasa koşullarını, arz-talep dengesine müdahale etmiş ve fiyat üzerinde spekülatif baskı oluşturmak istemiştir. Bu sorumsuz açıklama hangi amaç için yapıldı ve Bakanlık tarafından bir yaptırımınız olacak mı?" diyerek konuyu gündeme taşıdı.

