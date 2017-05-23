İnatçı sürücüler gişede böyle sıkıştı

Kartal Samandıra Gişeler'de iki inatçı sürücünün araçlarıyla aynı gişeden geçmek isterken sıkıştıkları anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Kartal Samandıra Gişeler'de iki inatçı sürücünün araçlarıyla aynı gişeden geçmek isterken sıkıştıkları anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kartal Samandıra gişelerinde iki inatçı sürücü aynı gişeden geçmek isteyince sıkışıp kalmışlardı. Sürücülerden birinin hafif şekilde yaralandığı olayda ilginç görüntüler oluşmuştu. O anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde ilk olarak Sezer Kaya'nın kullandığı araç yavaşça gişeye yaklaşıyor. Bu sırada Uğur Naci Taner'in kullandığı otomobil de aynı gişeyi tercih ediyor. İki araç da gişede sıkışıp kalıyor. Bu sırada karayolları görevlileri de hızla gişelere koşuyor. (Doğancan Cesur - Mustafa Biçer / İHA)
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