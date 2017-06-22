'İnanıyorum ki önümüzdeki 2 maçı kazanacaklar'

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Yunanistan'a 84-55 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Türkoğlu, 'İnanıyorum ki önümüzdeki 2 maçı kazanarak Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı kazanacaklardır' ifadelerini kullandı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Yunanistan'a 84-55 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Türkoğlu, "İnanıyorum ki önümüzdeki 2 maçı kazanarak Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı kazanacaklardır" ifadelerini kullandı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Yunanistan karşısında aldığı farklı yenilgi sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Üzüntülü olduklarını söyleyen Türkoğlu, "Sonuçta grup maçlarında kızlarımız iyi oynadı. Ama çeyrek finalde iyi oynayan bir Yunan takımıyla karşılaştılar. Sporun iyi yanlarını, kötü yanlarını bazen size iyi öğretiyorlar. Bugün de o günlerden bir tanesiydi. Maalesef istediğimiz oyunu oynayamadılar ve yarı finale gitme hakkını kaybettiler. Ama turnuvaya başlamadan önce kızlarımıza söylediğimiz şey; Milli takım olarak, hem erkek, hem kadın takımı olarak Dünya Şampiyonası'na, Avrupa Şampiyonası'na gitmemiz gerektiğiydi" diye konuştu.



"MORAL BOZMAYA GEREK YOK"

Türkiye'nin önemli organizasyonlarda yer almasının çok önemli olduğunu söyleyen Türkoğlu, "Ülke olarak bu tip organizasyonlarda olmamız gerektiğini dile getirdik. İnanıyorum ki, önümüzdeki 2 maçı daha iyi oynayıp Dünya Şampiyonası'na gitme hakkı kazanacaklardır. Yönetim olarak her koşulda onların yanındayız. Moral bozmaya gerek yok. Bu sporun bir parçası. Önemli olan bunu en kısa sürede atlatıp önümüzdeki 2 maça bakmaktır. Dualarımız onlarla. Yönetim olarak, tribündeki tüm taraftarlara teşekkür etmemiz gerekiyor. Kızlarımızı sonuna kadar desteklediler. Ama bazen istediklerimiz olmuyor ama hayat da devam ediyor. Önümüzde 2 önemli maç var ve inşallah bunları kazanırlar, ülke olarak yıllardır sürdürdüğümüz gelenekleri devam ettirip, milli takımlarda gerek Dünya Şampiyonası'nda, gerek Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterme fırsatı buluruz" diyerek sözlerini tamamladı.

(Bozhan Memiş /İHA)