İnanılmaz kurtuluş kamerada !

İnanılmaz kurtuluş kameraya yansıdı. Çin'de 'ayak scooter'ı tabir edilen kaykayıyla caddede ilerleyen çocuk, dengesini kaybedince otobüsün altında kaldı. Otobüs hemen dururken, inanılmaz bir olay yaşandı ve çocuk otobüsün altından sağ olarak kendi başına çıktı. Çevredekilerin yardımına koştuğu çocuk, hızla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumununsa iyi olduğu açıklandı.
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