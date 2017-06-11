İnanılmaz kurtuluş!

Üzerinden tren geçen adam olaydan yara almadan kurtuldu.
Üzerinden tren geçen adam olaydan yara almadan kurtuldu. Hindistan'da raylarda yatan şahsın üzerinden tonlarca ağırlıktaki tren geçti. Trenin geçtiği sırada orada bulunanlar büyük bir panik yaşarken, adam olaydan yara almadan kurtuldu. Tüm bu yaşananlar bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
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