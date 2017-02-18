İnanılmaz kurtuluş!

Üstünden tren geçen kadın olaydan yara almadan kurtuldu.
Üstünden tren geçen kadın olaydan yara almadan kurtuldu. Pakistan'da raylarda yatan bir kadının üzerinden tren geçti. O sırada istasyonda bulunanlar olan biteni korku dolu gözlerle izlerken, tren geçtikten sonra kadının kalktığı görüldü. Talihsiz kadın, istasyonda bulunanların yardımıyla raylardan çıktı. Olaydan yara almadan kurtulan kadının, raylara nasıl düştüğü ise bilinmiyor.
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