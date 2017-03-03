İnanılmaz kaza: Kulağı tellere takıldı

Çanakkale'de, yolda yürürken kulağı bir bahçenin tellerine takılan öğrenciyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Çanakkale'de, yolda yürürken kulağı bir bahçenin tellerine takılan öğrenciyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Çanakkale'de, ilköğretim okulu öğrencisi Berke T. Cumhuriyet İlköğretim Okulu önünde yürürken, tel örgünün tellerinden biri kulağına takıldı. Öğrencinin yardım çağrısı üzerine okul yönetimi itfaiye ekipleri ve 112 Acil servise haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Berke T.'yi önce sakinleştirdi, ardından da keskiler ile tellerden kurtarmayı başardı. 112 acil servisi ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı Berke T., daha sonra tedavisi için hastaneye götürüldü.

