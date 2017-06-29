İmzayı yarın atıyor

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Aykut Kocaman, yarın sözleşme imzalıyor.
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Aykut Kocaman, yarın sözleşme imzalıyor. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Aykut Kocaman'ın imza töreni 30 Haziran 2017 Cuma günü saat 14.30'da yapılacaktır. İmza töreni, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleşecektir" denildi.
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