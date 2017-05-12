İmzayı Beşiktaş formasıyla attı

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Alfaisaly'nin futbolcusu Mohammed Marashi sözleşmesini Beşiktaş forması giyerek imzaladı.

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Alfaisaly'nin futbolcusu Mohammed Marashi sözleşmesini Beşiktaş forması giyerek imzaladı.

Suudi Arabistan Ligi takımlarından Alfaisaly'de futbolcu Mohammed Marashi kulüp başkanı ile sözleşme yenilmek üzere basının karşısında geçti. Marashi imza törenine Beşiktaş formasıyla katıldı. Suudi Arabistanlı futbolcunun neden Beşiktaş forması ile imza törenine katıldığı belirtilmezken, olay büyük ilgi çekti.

İmzanın ardından Mohammed Marashi kendi takımının formasını giyerek poz verdi.

(BH-S)