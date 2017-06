İmzayı attı, çarpıcı açıklamalar yaptı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mehmet Ekici, kendisini 3 yıllığına Fenerbahçe'ye bağlayan imzayı attı. Başkan Aziz Yıldırım'la birlikte basın mensuplarının önüne çıkan Ekici, samimi ve çarpıcı açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mehmet Ekici, kendisini 3 yıllığına Fenerbahçe'ye bağlayan imzayı attı. Başkan Aziz Yıldırım'la birlikte basın mensuplarının önüne çıkan Ekici, samimi ve çarpıcı açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mehmet Ekici, kendisi için düzenlenen imza töreninde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz sezon ortasında Fenerbahçe'ye gelmek için bütün teklifleri reddeden ve bu nedenle sezonun ikinci yarısında Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Ekici, sonunda sarı-lacivertli formaya kavuştu. Başkan Aziz Yıldırım, Mehmet Ekici'yle birlikte imza törenine katıldı. Törende konuşan Yıldırım, "Yeni sezon başlıyor. Transferler yaptık. Bunlardan birisi Mehmet kardeşimiz. Ben özellikle geldim Mehmet'in yanında olmak için. Ocak ayında Mehmet'i almak için Trabzonspor yönetimiyle görüştük ve gelmesi için şifahi anlaşmalar yapıldı ama gerçekleşmedi. Mehmet'le de konuştuk ve Fenerbahçe'yi anlattık o dönemde. Kendisi de burada oynamak istediğini belirtti ama Trabzonspor'a bağlı olduğu için o günkü şartlarda gelemedi. Başka bir kulüple anlaşmazsa kendisini alacağımızı iletmiştik. Trabzonspor'un kendisine söylediği bütün şartları yerine getirdi ve sonrasında bizimle anlaşarak geldi. Kendisinin uzun yıllar hizmet edeceğini düşünüyorum. Geçen sene orta sahada basının ve değerli yorumcuların yazdığı eksikliği kendisiyle gidereceğiz ve yeni transferlerle kadromuzu güçlendireceğiz. Mehmet hoşgeldin ve uzun yıllar bu camiaya ve milli takıma hizmet etmeni dilerim. Bu camianın futbolu bıraktıktan sonra da sana faydası olacaktır" ifadelerini kullandı.



MEHMET EKİCİ: "BAŞKANIM VE YÖNETİM ARKAMDA DURDU"

Başkan Aziz Yıldırım'ın ardından açıklamalarda bulunan Mehmet Ekici, "Fenerbahçe ailesine selamlarımı iletiyorum. Şahsım adına 6 aylık zor bir süreçten buraya geldim. Burada olmaktan dolayı gurur duyuyorum ve teşekkür ediyorum. Aklınızda mutlaka sorular vardır ama ben bunlarla ilgili konuşmak istemiyorum. Aklımda sadece futbol var, geçmişe değil geleceğe bakmak istiyorlar. Değerli başkanım ve yöneticilerim bu süreçte arkamda durdular ve bana sahip çıktılar. Ben de bu sayede sözümde durdum. Herkesin bana olan güvenini burada yerine getirmek istiyorum" dedi.



"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜNDEYİM"

6 aylık dönemde hakkında birçok şeyin yazıldığını söyleyen Ekici, "Bunların yüzde 50-60'ı doğru olabilir. Arasında doğru olmayan şeyler de var. Bu konulara fazla girmek istemiyorum. Benim için önemli olan şey futbol. Geçmişle takılı kalmak istemiyorum. Bu dönemde herhangi bir yardım almadım. Değerli başkanım, yöneticilerim ve başta da ailem sayesinde ben bu kararımın arkasında durabildim. Şu anda rahatlıkla "Türkiye'nin en büyük kulübündeyim" diyebiliyorum. Kariyerimde hiçbir şeyi çöpe atmadım. Uzun süreli sakatlıklar geçiren futbolcular var. Ben de bu şekilde düşünmeye çalıştım. Ama dediğim gibi başkanım ve yöneticilerim sayesinde bu kulübün büyüklüğünü gördüm ve bu yüzden Fenerbahçe'ye gelmek istedim" diye konuştu.



"MAÇ EKSİĞİMİ KAPATACAĞIM"

6 aylık süreçte antrenmanlarını aksatmadığını belirten Ekici, "Ben buraya gelmeden önce idmanlara başladım. 5 aylık süreçte her gün çalıştım. Trabzon'da altyapıda çalışan hocalara da çok teşekkür ediyorum, beni iyi hazırladılar. Buraya gelmeden önce de 2, 3 haftalık bir kamp geçirdim. Bir futbolcunun devamlı olarak maç yapması gerekiyor. Benim en büyük avantajım sezon başında buraya gelmem olacaktır. Herkes sıfırdan başlıyor. Eksiklerim vardır, hocamızla bunu aşacağız. Ben Almanya'da doğup büyüdüm. Uzun yıllar Bayern Münih altyapısında oynadım ve Bundesliga'da da forma giydim. Orada bu dönemlerde futbolcuları bu tarz olaylara karşı hazırlıyorlar. İnşallah iyi bir Mehmet Ekici göreceğiz hep birlikte" dedi.



"DURAN TOPLARDA BEN OLACAĞIM"

Orta sahanın her bölgesinde kendisini çok rahat hissettiğini söyleyen Mehmet Ekici, "Ben kendimi orta sahanın her mevkisinde rahat hissediyorum. Altyapılarda 6 numara, 8 numara ve 10 numara oynadım. Hocam beni nerede oynatmak istiyorsa ben o bölgede oynarım" dedi. Fenerbahçe taraftarlarına da teşekkür eden Ekici, "Fenerbahçe taraftarlarına ve ailesine çok teşekkür ediyorum. Bu dönemde bana sahip çıktılar ve destek oldular. Buraya gelmeden bu kulübün büyüklüğünü gösterdiler bana. İnşallah kısa sürede bunun karşılığını herkese gösterebilirim" ifadelerini kullandı. Takımda Robin van Persie gibi önemli bir ismin olmasına karşın duran toplarda kendisine güvendiğini söyleyen Ekici, "İnşallah önümüzdeki sezon duran toplarda beni göreceğiz. O konularda iyi olduğumu düşünüyorum ve üzerine koyarak ilerlemek istiyorum" açıklamasında bulundu.



"MEHMET SCHOLL İDOLÜMDÜ, SONRA HOCAM OLDU"

Kendisi için sistemlerin çok önemli olmadığının altını çizen Mehmet Ekici, "Bu zamana kadar çok sistemde oynadım. Kendi açımdan sistem önemli değil. Hoca ne görev verirse o görevi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Hocamızla herhangi bir konuşmamız olmadı. Ama ilerleyen dönemde bunları konuşacağız" dedi. İdol olarak kendisine Mehmek Scholl'ü aldığını söyleyen Ekici, "Mehmet Scholl'ü çok beğeniyorum. Onun adı da Mehmet. Küçükken kendisini idol olarak görüyordum ve bundan 15 yıl sonra benim hocam oldu kendisi. Zidane'ı da çok örnek alıyordum. Şu anda İniesta olsun, Xavi olsun birçok yetenekli ve başarılı orta saha oyuncuları var" diye konuştu. Son olarak Kadıköy'ün atmosferinden bahseden Ekici, "Kadıköy'e rakip olarak gelen oyuncuların kafasında soru işareti vardır. Kolay değil Kadıköy'de oynamak. Çok mutluyum buraya geldiğim için. Kadıköy'de rakip olarak değil, Kadıköy'de taraftarla birlikte oynayacağım için şanslıyım" diyerek sözlerini tamamladı.

(Bozhan Memiş - Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu / İHA)