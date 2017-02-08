08.02.2017 12:22 İmzalar atıldı: İşte babaanneye verilecek 'torun' maaşı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Büyükanne Projesi için bu ay talepleri alacaklarını ve projenin Mart ayı itibariyle fiilen uygulamasına geçileceğini belirterek, 'Net asgari ücretin yüzde 30'u yani 425 lira katkı sağlayacağız büyükanneye' dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Büyükanne Projesi için bu ay talepleri alacaklarını ve projenin Mart ayı itibariyle fiilen uygulamasına geçileceğini belirterek, "Net asgari ücretin yüzde 30'u yani 425 lira katkı sağlayacağız büyükanneye" dedi.

Büyükanne Projesi Protokolü imza töreni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve projenin diğer paydaşlarının katılımıyla gerçekleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığındaki imza töreninde konuşan Bakan Müezzinoğlu, "Aylık ailelerin takibini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının uzmanları yapacak. 1 yıl sonra biz bu projenin verimliliğini ve bundan sonra bir hükümet projesi haline dönüşmesinin değerlendirmesini yapabilecek duruma gelebilelim. Bu süre zarfında bu projenin maddi külfeti bin aile için yaklaşık 6 milyon. Bu ücretin yarısını İşkur olarak biz üstleniyoruz diğer yarısını da masanın başında protokolünü imzalayacağımız paydaşlarımız üstleniyor. Tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Burada önemli olan paylaşarak bu ülkeye ve bu millete ait olan bir projenin altına imza atmak" diye konuştu.



"MART AYI İTİBARİYLE PROJENİN FİİLEN UYGULAMASINA GEÇECEĞİZ"

Müezzinoğlu konuşmasına şöyle devam etti:

"Büyükanne Projesi bugün dünyada ilk defa uygulanan proje bazlı da olsa uygulamaya sokulan bir proje olacak ve bakanlıklarımıza ve paydaşlarımıza ait bir proje olmuş olacak. O nedenle paydaşlarımıza da değerli bakanımıza da teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte bu protokolden sonra bu ay talepleri alacağız. Bu talepleri ay sonuna kadar değerlendirmesini yaptıktan sonra Mart ayı itibariyle projenin fiilen uygulamasına geçeceğiz. Burada öncelikle aile seçiminde veya büyükanne seçiminde çok detaya gitmeyen temel kriterlerimiz olacak. Bunlardan birincisi doğum yapmış annenin asgari 1 yıllık geriye dönük sigortalı olmasını arayacağız. Ondan sonra doğum yapmış çocuğunun ilk 1 yaşının içinde olması lazım bu 1 yılı görelim. Zaten ilk 6 ayda yasal farklı hakları var."



"65 YAŞ CÜMLESİNİ KULLANIYORUZ AMA 65 YAŞI GEÇEN OLAMAZ ANLAMINDA DEĞİL"

Gelir düzeyi düşük olan ailelerin üzerinde gitmeyi planladıklarını söyleyen Bakan Müezzinoğlu, "Bu da annenin gelirinin 2 asgari ücretin altında olması ailenin de baba da çalışıyorsa toplamın 3 asgari ücreti geçmeyecek şekilde olması. Bazı detay kriterlerde süreç içinde ilk doğumlara dağılımı, ikinci doğum dağılımı, üçüncü çocuk dağılımı gibi dağılımlarda belirli kriterlerimiz, normal doğum sezaryen doğum kriterlerimiz gündeme gelebilir bunlar süreç içinde bizim yarın veri olarak 6 bin aileyi analiz ederken uzun vadeli projenin veya genişletilebilecek projenin veri tabanını oluştursun diye belirli kriterleri de önümüzdeki süreçte kamuoyuna deklare edecek detaylarımızı da netleştireceğiz. Büyükannenin sağlıklı olması, bir toruna çocuğa bakabilecek sağlık dinamiklerinin olması, burada 65 yaş cümlesini kullanıyoruz ama 65 yaşı geçen olamaz anlamında değil. Hakikaten aile uygunsa büyükanne de sağlıklıysa dinamikse diğer veriler uygunsa tek arayacağız o büyükannenin o çocuğu 8-9 saat hakkından gelebilecek, yanında olabilecek bir noktada olup olmaması. Bütün bunları da genel ilkeleriyle söylemiş olayım" açıklamasında bulundu.



"425 LİRA KATKI SAĞLAYACAĞIZ BÜYÜKANNEYE"

"Net asgari ücretin yüzde 30'u yani 425 lira katkı sağlayacağız büyükanneye" diyen Müezzinoğlu, "İlleri de hızla söyleyeyim. İstanbul bin aile, İzmir bin aile, Bursa bin aile, Ankara 500 aile, Kayseri 500 aile, Sakarya 500 aile, Antalya 500 aile, Konya 500 aile, Tekirdağ 500 aile olarak bu proje çalışmasının kapsamı içinde yer alacak ifadelerini kullandı.



"GELENEKSEL AİLE MODELİNİ DE GÜÇLENDİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya ise geleneksel aile bağlarını daha da güçlendirecek ve kadın istihdamını da arttıracak bir projenin protokolünü imzalayacaklarını ifade ederek, "Torununa bakan büyükanneye ekonomik destek projesini biz bakanlığımız olarak çalışıyorduk. Sayın Çalışma Bakanımız da paydaşlarımızla birlikte böyle bir projenin hazırlığındaymış. Bunu öğrenince birlikte bu projeyi yürütmeyi amaçladık. Bu projenin iki amacı var. Birincisi kadın istihdamını desteklemek, ikincisi de geleneksel aile bağlarını kuvvetlendirmek nesiller arası iletişimi ve etkileşimi arttırarak aile kurumunu daha da güçlendirmek. Yoğun çalışma temposunda özellikle de çekirdek ailelerin çoğaldığı dönemde geleneksel aile dediğimiz geniş aile modelinin azaldığı günümüzde aileler arası görüşme etkileşim gün geçtikçe azalmakta. Bu projeyle biz torununa bakan büyükanneler yani anneanne babaannelerle geleneksel aile modelini de güçlendirmeyi hedefliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.



"KADINLARIMIZI GÜÇLENDİRMEYİ, İŞ YAŞAMINDAN KOPMADAN İSTİHDAMLARINI ARTTIRMAYI HEDEFLİYORUZ"

Bakan Kaya, şunları kaydetti:

"Proje hayata geçtiğinde kadınlarımız çocuklarını emin ellere annelerine ya da kayınvalidelerine bırakarak emin ellerde olduğunun güvencesiyle iş hayatından kopmadan hem çocuklarını güvenle baktırabilecek hem de akılları geride kalmadan işlerine devam edebilecekler. Bu arada nesiller arası iletişim dediğimiz bağı da çok ciddi bir şekilde kuvvetlendirmeyi hedefliyoruz. Biz kadını ailenin en önemli unsuru olarak görüyoruz ve sosyal politikalarımız da kadının desteklenmesini çok önemli bir unsur olarak görüyoruz. Kadını desteklediğimiz zaman aileyi desteklemiş oluyoruz, toplumu desteklemiş oluyoruz. Güçlü bir aile kurumunu da sağlamış olacağımızı umuyoruz. Bu projeyle biz kadınlarımızı güçlendirmeyi, iş yaşamından kopmadan istihdamlarını arttırmayı hedefliyoruz. Bu nedenle kadınlarımızın kazanacağı her değer aileyi daha da güçlendirecek, kadına yönelik yaptığımız her hizmet aileye yönelik bir hizmet."

Konuşmaların ardından Bakan Müezzinoğlu, Bakan Kaya ve projenin paydaşları Büyükanne Projesini imzaladı.

(Goncagül Özcan / İHA)

