İmza için 1 hafta bekleyecek

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor, teknik direktör arayışları çerçevesinde görüştüğü ve anlaşmaya vardığı Ertuğrul Sağlam'a imza attırmak için 1 hafta bekleme kararı aldı.

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor, teknik direktör arayışları çerçevesinde görüştüğü ve anlaşmaya vardığı Ertuğrul Sağlam'a imza attırmak için 1 hafta bekleme kararı aldı.

İrfan Buz'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturacak en güçlü aday durumda olan Ertuğrul Sağlam ile dün bir görüşme yapan sarı-siyahlı yönetim, başarılı teknik direktörle her konuda anlaşmaya vardı.

Anlaşma sağlanan Sağlam'a resmi imza için bir süre beklemesini söylediği ifade edilen yönetimin, kamuoyunun nabzına göre açıklama yapacağı belirtiliyor.

Alınan bilgiye göre Yeni Malatyaspor yönetiminin Ertuğrul Sağlam transferini açıklamamasının nedeninin, başarılı teknik adamın geçmişte olduğu iddia edilen FETÖ Terör Örgütü ile bağlantısı.

Bursaspor ile şampiyonluk yaşayan genç teknik adam dönem dönem bu tartışmaları sert bir dille eleştirse ve şu ana kadar FETÖ Terör Örgütü ile ilgili herhangi bir bağlantısı tespit edilmemiş olsa da, yinede sarı-siyahlı yönetimin anlaşmanın ortaya çıkaracağı olumsuz havadan çekindiği iddia ediliyor.

Anlaşmayı bir süre daha kamuoyuna duyurmama kararı alan Yeni Malatyaspor yönetimi, Sağlam'a da kendilerinden haber beklemesini söylediği ifade ediliyor.

(Mehmet Türel / İHA)