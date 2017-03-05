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'İmtihanı kazanma yolunda olan toplumlardanız'
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'İmtihanı kazanma yolunda olan toplumlardanız'

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, 'Yeryüzünde en büyük trajediye dönüşen göç hadisesinde Allah'a hamt ediyorum, ülke ve millet olarak bu imtihanı kazanma yolunda olan toplumlardanız' dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, "Yeryüzünde en büyük trajediye dönüşen göç hadisesinde Allah'a hamt ediyorum, ülke ve millet olarak bu imtihanı kazanma yolunda olan toplumlardanız" dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, TRT Diyanet TV'nin düzenlediği "GÖÇ'erken" isimli belgeselin gala gecesine katıldı. Türkiye Diyanet Vakfı Kocatepe Konferans Salonunda gerçekleştirilen programa, Görmez'in yanı sıra Suriye'nin Halep kentinde yaşanan insanlık dramını sosyal medya aracılığıyla dünyaya duyuran Bana Alabed, annesi Fatıma Alabed ve çok sayıda davetli katıldı. Bana ve annesinin yaşamını konu alan belgeselin gösterimi sırasında duygusal anlar yaşandı.

"HALEP'TEN DUMANLAR YÜKSELİYOR, DUMANLARIN ARKASINDA BAŞKA DÜNYALARI UNUTUYORUZ"
Suriye'nin arkasında dünyanın pek çok yerinde dramlar yaşandığına dikkat çeken Görmez, "Halep bize çok yakın olduğu için, Bana aramızda oldu için, Halep'ten yükselen dumanların arkasında göremediklerimiz var. Halep'ten dumanlar yükseliyor, dumanların arkasında başka dünyaları unutuyoruz. Arakan'ı unutuyoruz, Libya'yı göremiyoruz, Yemen'i düşünemiyoruz, Afrika'nın nice yerlerinde her an, her saniye, her gün, her akşam bugün izlediğimiz göçler yaşanıyor. İnsanlar kendilerine bir karış toprak arıyor. Halep'ten yükselen dumanlardan dünyanın diğer yerlerinde neler olup bitiyor, göremiyoruz ama asıl büyük tehlike gözümüzü dumanların bürümesi" şeklinde konuştu.

"ÜLKE VE MİLLET OLARAK BU İMTİHANI KAZANMA YOLUNDAYIZ"
Türk milletinin bir imtihandan geçtiğinin ve bu imtihanı da kazanma yolunda ilerlediğini ifade eden Görmez, "Bu büyük trajedileri yaşarken ve izlerken bize düşen önemli görev, hiçbir zaman umutsuzluğa düşmemek. Çünkü bize umutsuzluk haramdır. Çok iyi bilinmelidir ki; gecenin en karanlık vakti, aydınlığa en yakın olan vakittir. Yeryüzünde en büyük trajediye dönüşen göç hadisesinde Allah'a hamt ediyorum, ülke ve millet olarak bu imtihanı kazanma yolunda olan toplumlardanız. Tam kazanabilmiş değiliz ama kazanma yolunda olan bir millet olduğumuz için ve bu milletin bir evladı olduğum için iftihar ediyorum" açıklamalarında bulundu.
Görmez, konuşmasının ardından ülkelerinden göç ederek Türkiye'ye gelen çocuklara hediyelerini takdim etti.
(Emre Yüzügüldü / İHA)

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