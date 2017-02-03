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IMF'den Türkiye açıklaması
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IMF'den Türkiye açıklaması

Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye'ye ilişkin 4. Madde Konsültasyonu'nu tamamlandığını açıkladı. IMF, Türkiye ekonomisinde büyümenin orta vadede yüzde 3,5 civarında dengelenmesini beklendiğini açıkladı.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye'ye ilişkin 4. Madde Konsültasyonu'nu tamamlandığını açıkladı. IMF, Türkiye ekonomisinde büyümenin orta vadede yüzde 3,5 civarında dengelenmesini beklendiğini açıkladı.
IMF, Kuruluş Anlaşması'nın 4. maddesi kapsamında gerçekleştirildiğinden "Madde 4 Görüşmeleri" olarak işimlendirilen ve genelde yılda bir kez yapılan üye ülkelerin ekonomi yönetimlerine yol gösterici olmak ve uluslararası finansal sistem üzerindeki gözetim görevini yerine getirmek amacıyla her üyenin ekonomik gelişmelerine ilişkin olarak ayrıntılı gözden geçirme çalışmalarında bulunuyor. Bu kapsamda IMF, ekim ayı içinde Türkiye'de bir heyet göndermişti.
Türk ekonomisindeki büyümenin 2015 yılındaki güçlü performansın ardından ivme kaybettiği belirtilen konsültasyon raporunda, "Başarısız darbe girişimi siyasi belirsizliği artırdı, Rusya'nın yaptırımları güveni negatif etkiledi. Yatırımlar artan belirsizlik ve kredi büyümesindeki sert düşüş nedeniyle zayıf." yorumlarına yer verildi.
Raporada 2017 için büyüme yüzde 2,9, 2018 için 3,3 olarak belirlendi. Ekim ayında Dünya Görünüm raporunda Türkiye için IMF 2017 büyüme tahmini yüzde 3,0 olarak açıklamıştı. Kurumun 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin büyüme beklentileri ise sırasıyla yüzde 3,9 ve yüzde 4,0 olarak kayıtlara geçti. IMF heyeti, bu tahminler çerçevesinde Türkiye'de büyümenin orta vadede yüzde 3,5 civarında dengeleneceği öngördü.
IMF 2017 enflasyon tahminini 8,0 ve 2018 için 7,9 olarak yayınladı.
Tüketim odaklı büyümenin sürdüğü vurgulanan raporda, hükümetin büyümeyi desteklemek için genişlemeci mali politikalara hız verdiği ifade edildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Mart 2016- Eylül 2016 arasında faiz koridorunu 250 baz puan düşürdüğü ancak Kasım 2016'da Türk lirasındaki sert değer kaybı nedeniyle repo oranını yüzde 8 yükselttiği hatırlatılan raporda, ayrıca piyasalara başarısız darbe girişiminin sağlanan ekstra likiditenin kısmen geri çekildiği belirtildi.
Bankaların yüksek sermaye seviyelerinin korunduğuna işaret edilen raporda, düşük seyreden sorunlu kredilerde ise uygun gecelik borçlanma maliyeti ve gevşeyen tedbirler nedeniyle artış gözlendiği kaydedildi.
Raporda, ayrıca enflasyonun düşmesine karşın TCMB'nin yüzde 5 hedefinin üstünde kalmaya devam ettiğine işaret edilerek, "Enflasyonun hedefin üzerinde seyretmeyi sürdürmesi ve cari açığın yüksek kalması bekleniyor" denildi. IMF, cari açığın yükselmesinde Rusya'nın yaptırımlarının etkisiyle düşen turizm gelirlerinin etkili olduğunu vurguladı.
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