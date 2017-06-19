İmamın bisikleti böyle çalındı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir camide imama ait bisiklet, kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir camide imama ait bisiklet, kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Adapazarı ilçesinde bulunan Yeni Cami imamının bisikleti kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından cami bahçesinden çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde hırsızın cami bahçesinden geçerken bisikleti gördüğü ve kilidini kopardıktan sonra bisiklete binip kayıplara karıştığı görülüyor.

