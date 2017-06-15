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İmam nikahlı eşini kıskançlık yüzünden öldürdü
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İmam nikahlı eşini kıskançlık yüzünden öldürdü

İzmir'in Buca ilçesinde kıskançlık krizine giren adam, imam nikahlı eşini kalbinden bıçaklayarak öldürdü.

İzmir'in Buca ilçesinde kıskançlık krizine giren adam, imam nikahlı eşini kalbinden bıçaklayarak öldürdü.
Olay, bugün sabah saatlerinde Yıldız Mahallesi 206/23 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 15 yıldır imam nikahlı olan 57 yaşındaki Mehmet Sabırlı ile 51 yaşındaki Dilek Mamalı arasında kıskançlık krizi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sabırlı, mutfaktan aldığı ekmek bıçağını Mamalı'nın kalbine sapladı. Mamalı, aldığı bıçak darbesiyle ağır yararlanırken Sabırlı durumu sağlık ekiplerine bildirdikten sonra olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından evin içinde hareketsiz yatan Mamalı yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olay sonrası çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan Buca Asayiş ekipleri, Sabırlı'yı kaçarken kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan Sabırlı'nın ilk ifadesinde cinayeti kıskançlık krizi yüzünden işlediğini itiraf ettiği öğrenildi. Dilek Mamalı'nın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

CİNAYETİ İŞLEDİKTEN SONRA KAÇIŞI GÜVENLİK KAMERASINDA
Buca Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünden emekli olan Mehmet Sabırlı'nın, yine aynı kurumda memur alan ve 15 yıldır imam nikahlı olarak yaşadığı Dilek Mamalı'yı bıçakladıktan sonra kaçtığı an güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Sabırlı'nın olayın yaşandığı sokaktan çıkarak uzaklaşması görüldü. Ayrıca, Mamalı'nın bazı arkadaşlarıyla görüşmesini istemeyen Sabırlı'nın olumsuz cevap alınca Mamalı'yı bıçakladığı iddia edildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
(Abdülaziz Baydilli /İHA)

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