İmam gece ezan okudu, ilçe halkı darbe girişimi sandı
Ağrının Taşlıçay ilçesinde, saatinin alarmını yanlış kuran imam, sabah ezanını erken okuyunca, vatandaşlar darbe girişimi olduğunu düşünerek panik yaşadı.
Ağrının Taşlıçay ilçesinde, saatinin alarmını yanlış kuran imam, sabah ezanını erken okuyunca, vatandaşlar darbe girişimi olduğunu düşünerek panik yaşadı. Taşlıçay ilçesinde Hacı Mehmet Camii'nden gece ezan sesi duyulmasıyla halk balkonlara çıktı. Olayın ne olduğu anlamayan vatandaşlar bir darbe girişimi olma ihtimali düşünerek tedirgin oldular. İlçe halkı bir yandan şaşkınlık içinde ezanı dinlerken, bir yandan da sosyal medyadan veya telefonlarla bir birlerine ulaşmaya çalıştılar. Kısa süre sonra cami imamına ulaşan vatandaşlar, Taşlıçay Hacı Mehmet Camii imamının saatinin alarmını yanlış kurduğunu ve ezanı erken okuduğunu anladılar. (Hüseyin Arslan /İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.