İmalat sanayi kapasite kullanım oranı mayısta arttı
Mayıs ayında imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 78,8 seviyesinde gerçekleşti.
Mayıs ayında imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 78,8 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2017 yılı mayıs ayı 'İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı' verisini açıkladı. Buna göre mayıs ayında imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 78,8 seviyesinde gerçekleşti. İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 78,9 seviyesinde gerçekleşti.
MAL GRUPLARINA GÖRE KAPASİTE KULLANIM ORANI 2017 yılı mayıs ayında mal gruplarına göre kapasite kullanım oranları değerlendirildiğinde, dayanıklı tüketim malları, ara mallar, gıda ve içecekler ile dayanıksız tüketim mallarında artış görülürken, yatırım mallarında azalış gözlendi.
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