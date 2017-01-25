İmalat sanayi kapasite kullanım oranı azaldı

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, 2017 yılı Ocak ayında, bir önceki aya göre 1,0 puan azalarak yüzde 75,5 seviyesinde gerçekleşti.

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, 2017 yılı Ocak ayında, bir önceki aya göre 1,0 puan azalarak yüzde 75,5 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2017 yılı Ocak ayı 'İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı'nı açıkladı. Buna göre, 2017 yılı Ocak ayında imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 1,0 puan azalarak yüzde 75,5 seviyesinde gerçekleşti. İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 1,0 puan azalarak yüzde 74,3 seviyesinde gerçekleşti.

2017 yılı Ocak ayında mal gruplarına göre kapasite kullanım oranları değerlendirildiğinde, tüm mal gruplarında azalış gözlendi.

